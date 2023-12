La gestión del alcalde de Béjar sigue generando preocupación y descontento

El Ayuntamiento de Béjar se ve sumida nuevamente en nuevas crisis, donde la gestión del alcalde Luis Francisco Martín sigue generando inquietud y muchas críticas. Primero fue el llamado "Caso Asesores" que originó que el alcalde de Béjar rompiera con sus asesores personales de confianza y desembocara en la renuncia de una de las concejalas del PP a forma parte de este partido, pasando a ser concejal no adscrita, lo que llevó a reprobación en pleno del alcalde.

Pocos días después conocíamos que Luis Francisco Martín conminó a firmar un documento a los concejales de su propio partido para garantizar que no recibiría una moción de censura bajo multa de 500.000 €. A lo anterior hay que sumar los múltiples problemas que se acumulan en la ciudad, como la falta de servicio municipal de autobús, el estado de las instalaciones de La Covatilla, la falta de iluminación navideña y un largo etcétera. Todo ello desembocó en una concentración pacífica de ciudadanos pidiendo la dimisión del alcalde, que se unen así a PSOE y TAB que llevan meses exigiendo a Luis Francisco Martín su dimisión.

Ahora conocemos, tras el anuncio por parte del Ayuntamiento de la puesta en marcha de servicio de autobús municipal a través de una empresa privada y en horario de 8:30 a 15:00h que, según denuncian desde el PSOE, el servicio opera "sin contrato ni seguro, exponiendo la seguridad de los bejaranos". Pero los problemas y la falta de planificación no se limita al transporte público. En La Covatilla, trabajos importantes se realizan sin contrato adjudicado, denuncian desde Tú Aportas. "La empresa que ha realizado la revisión del cable del telesilla ha realizado los trabajos sin adjudicación, vulnerando la Ley de Contratos del sector público", aseguran.

Servicio Autobús Municipal de Béjar

El PSOE de Béjar ha denunciado que el servicio de autobús de Béjar se está prestando "sin contrato, sin seguro, sin, al parecer, expediente abierto para ello". Preguntado hoy en Comisión Informativa de Interior y Gobernación y posteriormente ratificado por el alcalde en la de Economía y Hacienda, "No hay contrato firmado, no hay decreto de alcaldía aprobando el servicio", cargando toda la responsabilidad en la vicesecretaría municipal a la que hace responsable de este hecho, según explican en el comunicado.

Para los Socialistas bejaranos "Sin contrato, tampoco hay seguro de transportes ni de pasajeros. La irresponsabilidad de este alcalde alcanza cotas inimaginables. ¿Dónde llegará? ¿Seguirá el alcalde poniendo en peligro a los bejaranos y bejaranas y a la ciudad de Béjar? Es una auténtica vergüenza. Una vergüenza que sentimos cada día, con las declaraciones y las actuaciones de este alcalde, ya sin pudor. No basta con decir que se venía con ilusión. Al gobierno de una ciudad tan importante como Béjar se viene sabiendo a lo que se viene, no a improvisar. O, más correctamente, a no hacer nada en seis meses.[...] La ciudadanía sí queremos más, queremos que trabajen de una vez."

A tenor de estas informaciones, el alcalde de Béjar ha explicado que el servicio de autobús que está realizando la empresa, se ajusta a la legalidad ya que "En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de forma motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior´. Por lo que, a su juicio, se desprende, que el autobús que realiza el servicio en la actualidad esta dentro de la legalidad y los usuarios pueden estar tranquilos en su uso diario.

Finalmente, el alcalde de Béjar ha indicado que se trata de una situación puntual y se espera que las piezas de autobús averiado lleguen a lo largo de esta semana y poder volver a reestablecer el servicio.

La Covatilla

El alcalde, Luis Francisco Martín, junto a la concejala de la estación de esquí La Covatilla no han dado respuesta a la petición formulada por parte de Javier Garrido, portavoz de Tú Aportas, donde se preguntaba por el expediente 4006/2023 correspondiente a “la externalización de la prestación del Servicio para la inspección por partículas magnéticas END, de pinzas y arcos, e inspección magnetoinductiva de cables de acero de remontes y la prueba de carga del telesilla del Centro Turístico Sierra de Béjar” Este expediente solicitado por Tú Aportas desde hace semanas, corresponde a la revisión anual del telesilla, no a los trabajos de la famosa V7 que debería hacerse con carácter previo a la apertura de las instalaciones.

El expediente que fue iniciado por parte de la concejala Purificación Pozo el día 2 de noviembre aún no ha terminado de tramitarse pese a que ya ha pasado casi mes y medio sin que hasta el día de hoy haya un decreto de adjudicación de los trabajos, asegura TAB. No obstante, la revisión del cable ya se ha hecho por parte de una empresa del sector incumpliendo así la Ley de Contratos del Sector Público que exige la adjudicación antes del comienzo de los trabajos.

Los trabajos ya finalizados de este contrato sin adjudicar, fueron informados en rueda de prensa del pasado día 7 de diciembre por parte del alcalde Luis Francisco Martín, y los concejales de La Covatilla y de Deportes, Purificación Pozo, y Rubén Martín, donde anunciaban que el cable había pasado la revisión anual y las sillas ya estaba instaladas.

Tú Aportas, advierte que aún quedan en La Covatilla muchos trabajos por hacer tanto en la cinta de debutantes, en el telesquí del Canchal Negro, así como en el telesilla principal que sigue sin realizar trabajos de la revisión V7.

Ante las preguntas formuladas en la comisión informativa de La Covatilla de que si nevara en estos días se podría o no abrir, la concejala no quiso responder y emplazó a la oposición a la semana que viene, cosa que viene haciendo desde hace meses. De semana en semana sin dar respuestas.