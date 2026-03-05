Béjar continúa mejorando su red de abastecimiento de agua

El Ayuntamiento de Béjar continúa desarrollando actuaciones para mejorar la red de abastecimiento de agua de la ciudad, con el objetivo de resolver incidencias que durante años han afectado al suministro y ofrecer un servicio más fiable a los vecinos.

Dentro de estas actuaciones, ayer se produjo una interrupción puntual del suministro en algunas zonas de Béjar debido a un corte programado por la empresa adjudicataria Aqualia. Aunque parte de los vecinos había sido avisada previamente, la dificultad para localizar una llave de paso provocó que otras áreas también se vieran afectadas por la incidencia.

El servicio quedó restablecido completamente a las 15:00 horas.

Los trabajos han continuado hoy con una actuación prevista en la calle Travesía de la Cruz de Béjar, donde se están realizando labores para localizar y reparar una avería que afecta tanto a esta zona como al funcionamiento del Pabellón Sierra de Béjar.

Durante la mañana se han registrado bajadas puntuales de presión o cortes temporales del suministro en algunas calles cercanas.

La empresa concesionaria del servicio es la encargada de avisar a las zonas directamente afectadas. No obstante, desde el Ayuntamiento de Béjar ha querido informar al conjunto de la ciudadanía ante la posibilidad de que se produzca alguna afección puntual.

Desde el Consistorio lamentan las molestias que puedan ocasionar estos trabajos, que consideran necesarios para seguir mejorando el suministro de agua en Béjar y garantizar un servicio más eficiente a la población.