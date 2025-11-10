Caravan Park de Béjar: área de autocaravanas junto a la Vía Verde

Preguntas frecuentes

¿Cuántas plazas hay y durante cuánto tiempo puedo estar?

Hay 40 plazas y la estancia máxima es de 72 horas.

¿Tiene vaciado y agua?

Sí, hay punto de vaciado (grises y negras) y toma de agua.

¿Es gratuita?

Sí, tanto el estacionamiento como los servicios.

¿Está abierto todo el año?

Sí, es un área municipal de apertura anual.