Residencia Mamá Margarita en Béjar

Caravan Park de Béjar: área de autocaravanas junto a la Vía Verde

Área municipal gratuita con 40 plazas y estancia máxima de 72 horas, con agua potable y punto de vaciado. En 2022 se amplió la zona de vaciado y se instaló iluminación solar con sensores. Ubicada en la antigua estación, al inicio de la Vía Verde de la Plata.

Ubicación y cómo llegar
Servicios disponibles
Normas de uso
Horario, tarifas y temporada
Qué ver cerca
Contacto y atención turística
Preguntas frecuentes

Ubicación y cómo llegar

  • Dirección: Carretera de la Estación, 37700, Béjar (Salamanca).
  • Coordenadas: 40.38508, -5.78111.
  • Acceso: desde la A-66 (Ruta de la Plata). La zona se sitúa en la antigua estación, punto de arranque de la Vía Verde.

Servicios disponibles

  • 40 plazas sobre firme en superficie.
  • Estancia máxima: 72 horas.
  • Gratuito (estacionamiento y servicios).
  • Suministros: agua potable y vaciado de aguas grises y negras (uso simultáneo de dos vehículos).
  • Iluminación fotovoltaica con cuatro puntos de luz y sensores de presencia.

Normas de uso

  • Espacio de estacionamiento, no acampada (no sacar mobiliario).
  • Solo autocaravanas y vehículos vivienda homologados en las zonas señalizadas.
  • No ocupar el área de vaciado/llenado salvo durante su uso.
  • Respetar la estancia máxima y mantener el área limpia.

Nota: la señalización municipal prevalece sobre cualquier guía privada.

Horario, tarifas y temporada

  • Apertura: todo el año.
  • Tarifa: uso gratuito.

Qué ver cerca (a pie o en bici)

Contacto y atención turística

Oficina de Turismo de Béjar
infoturismo@aytobejar.com · 923 40 30 05

Preguntas frecuentes

¿Cuántas plazas hay y durante cuánto tiempo puedo estar?
Hay 40 plazas y la estancia máxima es de 72 horas.

¿Tiene vaciado y agua?
Sí, hay punto de vaciado (grises y negras) y toma de agua.

¿Es gratuita?
Sí, tanto el estacionamiento como los servicios.

¿Está abierto todo el año?
Sí, es un área municipal de apertura anual.

Última actualización: 10/11/2025.

JSON-LD: 