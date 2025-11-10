Caravan Park de Béjar: área de autocaravanas junto a la Vía Verde

Área municipal gratuita con 40 plazas y estancia máxima de 72 horas, con agua potable y punto de vaciado. En 2022 se amplió la zona de vaciado y se instaló iluminación solar con sensores. Ubicada en la antigua estación, al inicio de la Vía Verde de la Plata.
Ubicación y cómo llegar
- Dirección: Carretera de la Estación, 37700, Béjar (Salamanca).
- Coordenadas: 40.38508, -5.78111.
- Acceso: desde la A-66 (Ruta de la Plata). La zona se sitúa en la antigua estación, punto de arranque de la Vía Verde.
Servicios disponibles
- 40 plazas sobre firme en superficie.
- Estancia máxima: 72 horas.
- Gratuito (estacionamiento y servicios).
- Suministros: agua potable y vaciado de aguas grises y negras (uso simultáneo de dos vehículos).
- Iluminación fotovoltaica con cuatro puntos de luz y sensores de presencia.
Normas de uso
- Espacio de estacionamiento, no acampada (no sacar mobiliario).
- Solo autocaravanas y vehículos vivienda homologados en las zonas señalizadas.
- No ocupar el área de vaciado/llenado salvo durante su uso.
- Respetar la estancia máxima y mantener el área limpia.
Nota: la señalización municipal prevalece sobre cualquier guía privada.
Horario, tarifas y temporada
- Apertura: todo el año.
- Tarifa: uso gratuito.
Qué ver cerca (a pie o en bici)
- Vía Verde de la Plata: arranca en la propia estación.
- Centro histórico de Béjar: Murallas, Palacio Ducal, El Bosque, Plaza de Toros,... [ver más].
- Entorno: Candelario, La Alberca, La Covatilla,...
Contacto y atención turísticaOficina de Turismo de Béjar
infoturismo@aytobejar.com · 923 40 30 05
Preguntas frecuentes
¿Cuántas plazas hay y durante cuánto tiempo puedo estar?
Hay 40 plazas y la estancia máxima es de 72 horas.
¿Tiene vaciado y agua?
Sí, hay punto de vaciado (grises y negras) y toma de agua.
¿Es gratuita?
Sí, tanto el estacionamiento como los servicios.
¿Está abierto todo el año?
Sí, es un área municipal de apertura anual.
Última actualización: 10/11/2025.
