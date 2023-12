Tú Aportas Béjar denuncia el estado de la estación de esquí de La Covatilla

La Concejal delegada de La Covatilla Purificación Pozo anunció la apertura de la estación de esquí aún sin haber terminado los trabajos que por parte del anterior equipo de gobierno se dejaron escritos y programados en un documento entregado a la alcaldía en el mes de junio. Desde entonces, las decisiones se han ido retrasando deliberadamente por parte de Purificación Pozo y de Luis Francisco Martín, tal y como explican desde TAB, acusando al anterior concejal de no haber hecho nada al finalizar la pasada temporada. "Esto es una falacia", ha comentado Javier Garrido quien se muestra contrariado de que desde el mes de junio no se hayan tomado decisiones para la apertura.

En el documento entregado a Luis Francisco Martín por parte del anterior concejal Javier Garrido en el mes de junio, se ponía de manifiesto que el telesilla requería hacer la revisión V7 de la cual no se ha hecho nada a fecha 2 de diciembre, ni siquiera contratada y que en el telesquí del Canchal Negro

se desmontaron las poleas para su mantenimiento y comenzar la instalación de la estación de retorno, entre otras sugerencias. Asimismo se ponía de manifiesto en ese documento que la cinta transportadora requería, respecto a la maquinaria, un mantenimiento exhaustivo y necesario, que ya estaba desmontada y que se deberían reemplazar rodamientos y otras reparaciones.

A fecha de la apertura de la estación para uso turístico, las imágenes obtenidas in situ por Tú Aportas muestran el estado en que se encuentran parte de las instalaciones. Las sillas del telesilla están en el suelo a falta de la revisión anual, el foso de la cinta de debutantes no tiene el motor de tracción ni el tapiz y el telesquí del Canchal Negro aún tiene pendiente acortar el cable para su puesta en marcha. "Es una vergüenza que por parte de Purificación Pozo se dé la sensación a los usuarios y a los empresarios del sector turístico de que todo está pendiente de la primera nevada para abrir el dominio esquiable, cuando las instalaciones están como están. No podemos callarnos ante estas mentiras que muestran la falta de rigor y de verdad tanto de Luis Francisco Martín como de Purificación Pozo" ha declarado Javier Garrido, concejal de Tú Aportas Béjar.