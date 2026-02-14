La Covatilla reabre tras el temporal

La estación de esquí Sierra de Béjar–La Covatilla ha reanudado esta mañana su actividad tras días cerrada a causa de las intensas borrascas y las condiciones meteorológicas adversas que han afectado a gran parte de la península ibérica.

Según el parte de nieve oficial, actualizado a primera hora de hoy, la apertura de pistas incluye varias de la zona de debutantes —como Debutantes I, II, III, IV (Parque de Nieve) y El Cerrojo en su tramo final— que ya operan en condiciones de seguridad para los esquiadores. Varios remontes de la zona baja también están en funcionamiento, lo que permite a aficionados y familias disfrutar de la nieve tras el cierre temporal de días atrás.

Esta reapertura se produce en una temporada que comenzó de forma temprana, el pasado 5 de diciembre coincidiendo con el puente de la Constitución, y que ha registrado espesores de nieve considerables. Sin embargo, las sucesivas borrascas, los episodios de viento intenso y las condiciones meteorológicas adversas han obligado a los responsables de la estación a realizar aperturas intermitentes y, en varias jornadas, a mantener las instalaciones cerradas por motivos de seguridad.

La continuidad de la apertura en próximas fechas dependerá ahora de la evolución del tiempo, en un fin de semana de Carnaval que suele atraer a un gran número de aficionados a la nieve.