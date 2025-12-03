La Covatilla abre sus pistas este viernes

La estación de esquí de La Covatilla, situada en la Sierra de Béjar, abrirá oficialmente sus puertas al público este viernes a las 09:00 horas, coincidiendo con el inicio del puente festivo de diciembre. Se trata de una oportunidad poco frecuente en los últimos años, lo que ha generado gran expectación entre los aficionados a los deportes de invierno y el sector turístico de la comarca.

Desde la dirección de la estación se ha lanzado una invitación expresa a todos los vecinos y vecinas de Béjar, así como a asociaciones y colectivos locales, para que aprovechen esta apertura temprana y disfruten de las instalaciones a lo largo del puente.

Durante los últimos días, el personal técnico ha trabajado intensamente para preparar la estación. Las condiciones meteorológicas favorables han permitido la fabricación de nieve artificial, especialmente en la zona de debutantes, donde se espera alcanzar un espesor óptimo. Este esfuerzo permitirá habilitar tanto las pistas de esquí como el área de trineos dentro del parque de nieve, ofreciendo una experiencia completa para visitantes de todas las edades.

La estación recomienda a los interesados seguir sus redes sociales oficiales, donde se actualizará el parte de nieve, las previsiones meteorológicas y las condiciones de apertura de cada jornada.