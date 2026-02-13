Béjar no abrirá el telesilla de La Covatilla sin plena seguridad

La estación de esquí Sierra de Béjar–La Covatilla no pondrá en funcionamiento el telesilla hasta que existan garantías absolutas de seguridad. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Béjar, que supedita cualquier apertura tanto a la resolución de la situación contractual actual como a la completa estabilización técnica del remonte.

El origen del problema se sitúa en octubre-noviembre de 2025, cuando durante los trabajos previos al inicio de la temporada se detectó una avería en el reductor del sistema de tracción del telesilla, un componente esencial para su funcionamiento.

Ante la gravedad del fallo, la pieza tuvo que ser desmontada y enviada a Francia, concretamente a talleres especializados del fabricante, para su reparación. Este proceso obligó a alterar la planificación inicial de puesta en marcha del remonte.

La pieza reparada regresó a La Covatilla a principios de este año, iniciándose entonces los trabajos de reinstalación y ajuste en la propia estación. Sin embargo, su llegada no suponía automáticamente la reapertura del telesilla.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Béjar mantiene un contrato con Puerto de Navacerrada S.A. para realizar la revisión extraordinaria V7 del telesilla del Centro Turístico Sierra de Béjar – La Covatilla, un procedimiento técnico obligatorio que debe completarse antes de que la instalación pueda certificar su seguridad y funcionar legalmente.

Aunque la pieza ya está instalada, la revisión V7 no se ha completado, y según la información trasladada, no existiría una fecha concreta por parte de la empresa adjudicataria para finalizar los trabajos y emitir la certificación correspondiente. Esta indefinición es la que ha llevado al Ayuntamiento a plantear la posible rescisión del contrato, con el objetivo de buscar una solución que permita concluir la revisión.

A todo ello se suma que el cable del telesilla lleva más de un año y medio sin funcionamiento, lo que ha generado los denominados “vicios del cable”, deformaciones que requieren más de 100 horas de funcionamiento en vacío y pruebas técnicas antes de poder valorar su apertura al público.

Desde el Consistorio insisten en que la seguridad será el criterio definitivo. Si los informes técnicos no garantizan el correcto estado de la instalación, el telesilla no se abrirá esta temporada, pese a las buenas condiciones de nieve registradas en la estación.

Estación cerrada por meteorología adversa

Este viernes 13 de febrero, la estación de esquí Sierra de Béjar–La Covatilla permanece cerrada por condiciones meteorológicas adversas, según ha informado la propia instalación.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo aviso amarillo por viento, con rachas que pueden alcanzar los 85 kilómetros por hora, así como aviso amarillo por nieve, con previsión de acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.100 metros.

Desde la estación señalan que continúan los trabajos de mantenimiento y preparación de las instalaciones con el objetivo de abrir durante el fin de semana si las condiciones lo permiten.