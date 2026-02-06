La Covatilla supedita su apertura este sábado a la evolución del tiempo

La estación de esquí Sierra de Béjar–La Covatilla mantiene en el aire su apertura prevista para este sábado 7 de febrero, que quedará finalmente supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo por nevadas, lo que obliga a extremar la prudencia y a valorar el estado de las pistas en las próximas horas, informan desde la estación. A pesar de esta situación, el personal de La Covatilla ha estado trabajando durante toda la jornada con el objetivo de dejar las instalaciones preparadas por si el tiempo permite la apertura al público.

Las previsiones apuntan a un episodio invernal que podría dejar nieve en la Sierra de Béjar, acompañado de condiciones adversas que condicionan tanto la seguridad como la operatividad de los remontes. Por este motivo, la dirección de la estación insiste en que cualquier decisión se tomará priorizando la seguridad de usuarios y trabajadores.

El parte oficial y definitivo sobre la apertura de la estación se dará a conocer a primera hora de la mañana a través de la página web oficial.