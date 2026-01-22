Béjar se reivindica en FITUR 2026 con stand, esquí y realidad virtual

Tras renunciar en 2025 y 2024 a un stand propio, Béjar vuelve a FITUR con espacio propio y simulador de esquí, recuperando visibilidad en la feria internacional de turismo más importante.

La ciudad de Béjar participa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se hasta el 25 de enero en IFEMA Madrid, con un stand propio de diseño ubicado en el Pabellón 9, recuperando la visibilidad institucional perdida en la edición de 2024. FITUR es el principal punto de encuentro global para profesionales y público general del sector turístico, donde destinos de todo el mundo presentan su oferta y estrechan lazos con agentes del sector.

Este año, el Ayuntamiento ha apostado por un espacio de 16,5 m² abierto a tres fachadas, con un enfoque innovador que incluye un simulador de esquí, grandes pantallas con vídeos en 360º, gafas de realidad aumentada y degustaciones de productos locales. Además, durante el fin de semana habrá actividades como presentaciones de la Ruta Vetona 2026, juegos con premios y degustaciones de vinos y dulces tradicionales.

La recuperación del stand propio supone volver a poner el nombre de Béjar en el mapa turístico internacional en primera línea, especialmente tras la decisión del gobierno municipal del Partido Popular y Vox en 2024 con Luis Francisco Martín, que optó por no contar con stand propio y compartir espacio con asociaciones y redes turísticas, algo que según críticos restó protagonismo y visibilidad a la ciudad en la feria más relevante del sector.

En años anteriores, Béjar había acudido con stand propio a FITUR con buena acogida, mostrando su oferta cultural, natural y deportiva, como en 2023 con el lema “Pon una escapada en tu vida. Béjar, un destino natural”, o en 2022 y años anteriores donde se reforzaron alianzas y se distribuyó material promocional de la ciudad y su entorno.

La importancia de FITUR para Béjar es estratégica ya que se trata de la feria internacional de turismo más importante, con más de cinco días de duración —tres días exclusivamente profesionales y dos días abiertos al público— que reúne a empresas, destinos y profesionales del turismo de todo el mundo para fomentar la promoción, los acuerdos comerciales y la difusión de productos turísticos. Por eso desde el Ayuntamiento de Béjar busca no solo recuperar la presencia plena en la feria, sino también potenciar el turismo deportivo, natural y cultural, reforzando la promoción de recursos como la estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, las rutas de senderismo y el patrimonio local.