El PP defiende que el cierre de La Covatilla fue por viento y no por la carretera

El Grupo Popular en la Diputación de Salamanca ha salido al paso de las informaciones publicadas por Nueve Castilla y León, que aseguraban que miles de turistas y esquiadores no pudieron acceder el pasado fin de semana a la estación de esquí de La Covatilla por la supuesta inacción del servicio de mantenimiento de la Diputación en la carretera SA-180.

Desde el grupo provincial han desmentido “de manera rotunda” estas acusaciones, asegurando que la causa real del cierre de la estación los días 24 y 25 de enero fue una alerta naranja por viento, circunstancia meteorológica que llevó a los responsables de la estación a suspender la actividad como medida de seguridad.

Según explican, una vez recibida la información de que la estación no abriría, los servicios de mantenimiento priorizaron la atención a otras zonas de la provincia, asegurando la circulación vial en puntos donde sí era necesaria la intervención.

El Grupo Popular considera que la difusión de informaciones como la publicada por el citado medio supone una “desinformación innecesaria” que puede generar confusión entre los ciudadanos y desacreditar injustamente el trabajo de los profesionales que mantienen en buen estado la red vial provincial durante el invierno.

Por último, han reafirmado su compromiso con la seguridad en las carreteras de la provincia de Salamanca y con la transmisión de información veraz a los ciudadanos.