Acuerdo entre La Covatilla y Alto Campoo para esquiar gratis un día

La estación de esquí Sierra de Béjar–La Covatilla ha firmado un acuerdo de colaboración con la estación cántabra de Alto Campoo que permitirá a los abonados de temporada 2025–2026 disfrutar de un día de esquí gratuito en la otra estación. El convenio contempla un intercambio de forfaits de un día como parte de los abonos de temporada, sin coste adicional más allá del Seguro Obligatorio de Viajero, que asciende a 5 euros.

Esta iniciativa está dirigida tanto a los abonados particulares como a los pertenecientes a clubes de esquí, en sus categorías Adulto e Infantil. Los esquiadores de La Covatilla recibirán un vale de invitación para usar en Alto Campoo, y viceversa, fomentando así el turismo de nieve entre comunidades.

El canje del forfait estará sujeto a ciertas condiciones: en los abonos laborales, la invitación será válida en días laborables; mientras que en los abonos que excluyen los sábados, podrá utilizarse cualquier día excepto ese. Para hacer efectivo el uso del forfait, será obligatorio presentar el abono de temporada vigente.

Desde el Ayuntamiento de Béjar y la dirección de la estación, se ha valorado muy positivamente este convenio, al considerar que aporta un valor añadido a los abonos de temporada y fortalece la cooperación entre estaciones de esquí de distintas regiones, enriqueciendo la oferta para los aficionados a los deportes de invierno.