Nueve Castilla y León presenta en Béjar su programa para la comarca

La candidata número uno por Salamanca de Nueve Castilla y León, Chabela de la Torre, ha visitado este jueves Béjar junto a varios miembros y simpatizantes de la formación para presentar las principales líneas de su programa destinadas a la ciudad y su comarca.

Durante el acto, en el que también participaron Eusebio Sánchez, Manuel Hernández y Ana Castelló, la candidata expuso las medidas que el partido propone para impulsar el desarrollo económico y social de Béjar, una ciudad que —según señaló— fue durante décadas uno de los motores industriales de la provincia de Salamanca gracias a su potente industria textil.

De la Torre destacó que el paso del tiempo y la falta de inversiones han provocado una pérdida progresiva de peso económico en la ciudad, una situación que, a su juicio, también ha contribuido al problema de la despoblación y a la reducción de servicios en la zona.

Propuestas para Béjar y su comarca

Entre las principales propuestas presentadas por la formación política destacan medidas en materia sanitaria, deportiva, patrimonial y turística.

En el ámbito sanitario, Nueve Castilla y León plantea dotar de mayor autonomía al Hospital Virgen del Castañar, con recursos propios y nuevas especialidades que permitan ofrecer una atención más completa a los vecinos de Béjar y su comarca.

Respecto al patrimonio, la formación propone garantizar un uso cultural y sostenible de la Villa Renacentista de El Bosque de Béjar mediante un modelo de gestión público-privado que permita recuperar y potenciar su valor histórico y artístico.

En el área deportiva, el partido plantea convertir las instalaciones de Llano Alto en un Centro de Alto Rendimiento vinculado a la oferta formativa de la Universidad de Salamanca y el Centro Integrado de Formación Profesional.

Por último, en relación con la estación de esquí de La Covatilla, la candidata defendió la necesidad de abordar las necesidades estructurales que frenan su desarrollo, impulsar inversiones para ampliar la capacidad de esquiadores y aumentar los días esquiables, así como implantar un nuevo modelo de gestión alejado de la política.