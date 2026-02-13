Nueve Castilla y León propone un plan industrial para Béjar

Béjar ha acogido la visita de Chabela de la Torre, cabeza de lista de Nueve Castilla y León por Salamanca, acompañada por integrantes de su candidatura, entre ellos el bejarano Eusebio Sánchez, que concurre en las listas provinciales a las próximas elecciones. La presencia en la ciudad se enmarca en la agenda territorial de la formación en la provincia, con el objetivo de trasladar su programa a distintos municipios salmantinos y situar a Béjar como pieza clave de su estrategia de desarrollo comarcal.

Durante su intervención, De la Torre defendió la necesidad de abordar los problemas estructurales que arrastra la ciudad con un plan “ambicioso, medible y sostenido en el tiempo”, capaz de generar oportunidades, reforzar los servicios públicos y frenar la pérdida de población. La propuesta se articula en torno a tres ejes prioritarios para la revitalización de la comarca.

Inversión en un centro de datos de gran escala

El primer eje presentado es la implantación de un centro de datos de gran capacidad. La propuesta, según explicó la candidata, se apoya en activos concretos del municipio: ubicación estratégica, disponibilidad de suelo industrial, infraestructuras de antiguas fábricas textiles, abundancia de agua y energía y capital humano cualificado.

Desde la formación sostienen que este proyecto permitiría diversificar la economía local, atraer empresas tecnológicas auxiliares y generar empleo estable y cualificado. La iniciativa pretende posicionar a Béjar dentro del mapa de la economía digital en Castilla y León.

Refuerzo del hospital comarcal

El segundo eje prioritario pasa por el refuerzo de medios materiales y personal en el hospital comarcal, con el objetivo de que funcione a pleno rendimiento. La medida busca reducir listas de espera, evitar desplazamientos innecesarios a Salamanca y consolidar empleo sanitario en la zona.

La candidatura considera que fortalecer la sanidad pública es una condición indispensable para garantizar igualdad territorial y fijar población en la comarca.

Llano Alto como Centro de Alto Rendimiento Deportivo

El tercer pilar del proyecto es la transformación de Llano Alto en un Centro de Alto Rendimiento Deportivo, integrado con la oferta formativa de la Universidad de Salamanca y del Centro Integrado de Formación Profesional.

Según expusieron, esta iniciativa permitiría atraer a más de un centenar de deportistas de alto nivel durante todo el año, generando un retorno económico directo en hostelería, comercio y servicios. Además, contribuiría a reforzar la imagen de la ciudad como referente deportivo en el oeste de la comunidad.

Por su parte, Eusebio Sánchez centró parte de su intervención en la necesidad de garantizar un suministro eléctrico estable y suficiente para facilitar la llegada de nuevas empresas, defendiendo que la modernización de las infraestructuras energéticas es imprescindible para cualquier proceso de reindustrialización real.