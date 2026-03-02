El PSOE reafirma su apuesta por La Covatilla como motor de empleo y desarrollo

El Partido Socialista ha vuelto a poner el foco en La Covatilla como pieza clave para el desarrollo económico, social y cultural de Béjar y su comarca. Durante una visita institucional a la estación de esquí en la jornada de ayer, el candidato a Cortes de Castilla y León por la provincia de Salamanca, Fran Díaz, acompañado por la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, y el alcalde bejarano, Antonio Cámara, defendió la necesidad de transformar este enclave en un Centro Deportivo en altura activo durante todo el año.

Los socialistas consideran que esta iniciativa no sólo pondría en valor un recurso natural y turístico de primer orden, sino que se convertiría en un motor de dinamización económica, capaz de generar empleo y frenar la despoblación en la zona. Díaz calificó La Covatilla de "un lujo para Béjar y toda la provincia de Salamanca que hay que aprovechar", y recordó el compromiso del partido y del candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, para impulsar el proyecto con respaldo institucional.

El alcalde Antonio Cámara reclamó la llegada de los fondos comprometidos por la Junta de Castilla y León en 2023, que aún no han sido liberados, y subrayó la importancia de contar con apoyo autonómico para que este centro no sea un proyecto estancado. Según Cámara, la infraestructura es "esencial" para que La Covatilla tenga vida más allá de la temporada invernal y contribuya a fortalecer el tejido productivo local.

Por su parte, Iratxe García resaltó la dimensión social de la propuesta, insistiendo en que convertir La Covatilla en una instalación abierta todo el año generará oportunidades de empleo, bienestar social y opciones de futuro para los jóvenes que deseen quedarse en la comarca. Este planteamiento se enmarca en la campaña socialista bajo el lema "Atrévete al cambio", orientado a renovar la gestión y ofrecer un proyecto con más impulso y oportunidades para los territorios rurales.