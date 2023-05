Tú Aportas Béjar decidirá su futuro en los próximos días

La formación independiente (TAB) ha perdido 600 votos de los 900 que les auparon a ser la formación bisagra del consistorio bejarano y 900 desde los primeros comicios a los que se presentaron.

Javier Garrido Novoa, su representante y cabeza de lista, se mostró muy decepcionado, en declaraciones a i-bejar.com. Para Garrido ha sido una campaña de miedo dirigida por un "condenado por la justicia".

Los malos resultados electorales para los independientes liderados por Javier Garrido Novoa, les harán plantearse su futuro como formación en las próximas semanas. "La ciudad parece no querer progreso y futuro y no se ha sabido valorar el trabajo realizado desde Tu Aportas, no han sabido verlo, no es que no lo hayamos explicado no han querido conocerlo, somos políticamente analfabetos, esta ciudad ha decidido seguir con el PP y con VOX", dijo el representante de Tú Aportas visiblemente afectado por los resultados.

"El PP ha metido mucho miedo y ha sido una campaña de miedo, ha sabido vender muy bien la burra, para colocar a una lista dirigida por un condenado por la justicia. PP y VOX han sacado un resultado excelente, hasta el PSOE ha subido. Todos menos nosotros”, dijo y añadió que habrá que esperar a saber que pasa con PP y VOX y recordó que Tú Aportas decidirá su futuro en los próximos días. "La ciudad no nos quiere, no quiere ver nuestro proyecto de futuro, por mucho que les expliques, pero que sepamos que retrocedemos al siglo pasado”.