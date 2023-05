El PP de Béjar dispuesto a pactar con VOX para poner en marcha su proyecto

Luis Francisco Martín se autopercibe como ganador de las elecciones municipales celebradas en Béjar el pasado domingo y expresa su disposición a pactar con la ultraderecha para poner en marcha el proyecto Popular en la ciudad.

En declaraciones a este medio, el candidato Popular afirma estar muy satisfecho con el trabajo realizado durante la campaña y destaca la complejidad de su labor. Hace referencia a la crisis interna del Partido Popular de Béjar y cómo decidió asumir el liderazgo de la candidatura del PP en un momento en el que nadie lo esperaba. "Hace apenas tres meses se me nombraba candidato cuando nadie lo esperaba. Un candidato que apostaba por una renovación integral del Partido Popular. La crispación que sufría el grupo municipal popular, con divisiones, con dimisiones, con asaltos a la portavocía, pues no era no era muy bueno. Por lo tanto, se ha encaminado la situación”.

Respecto a los resultados electorales de su partido, realiza una lectura muy positiva, "El PP ha perdido un 3% de los votos respecto a los resultados de hace cuatro años, y veníamos de gobernar, que cuando se gobierna todo más fácil. Cuando se gobierna tienes todo a tu alcance y perder solamente un 3%, está bien el partido Socialista ha subido un 8% pero, vuelvo a repetir, quien gobierna tiene la sartén por el mango. Puede hacer obras de última hora, puede anunciar proyectos, puede hacer valoraciones de gestión, de campaña… Siempre es mucho más fácil, tiene mucho más cerca los medios, porque no habla el candidato, habla el alcalde”, destaca Martín, quien asegura que los votos perdidos por Tú Aportas han ido a parar al PSOE.

Para Luis Francisco, la izquierda ha sufrido un retroceso en la ciudad de Béjar, "los bejaranos han apostado porque el centro derecha y la derecha fuese a la opción más votada, ha incrementado el voto respecto al año 2019 y son más las personas que quieren otra forma de gobernar. Hay que respetar lo que los ciudadanos quieren y no hace falta menospreciar ni insultar y decir que la ciudad va en retroceso, como he podido escuchar, o insultos personales. Creo que hay que ser más elegante hay que saber ganar hay que saber perder. Hay que saber respetar lo que los ciudadanos han decidido y yo tengo ilusión de poner en marcha un proyecto un programa", explica.

El candidato Popular de Béjar tuvo también palabras de agradecimiento para sus votantes y compañeros de la candidatura, que "han trabajado de una forma intensísima para obtener este resultado. Un empate técnico. Apenas 200 votos nos han separado y eso con la debacle de Tú Aportas, que si no hubiera sido tan desastroso hubiéramos sido la fuerza más votada. Yo pienso que Tú Aportas debería mostrarse con dignidad. Un político después de un desastre como ese… yo creo que el señor Garrido tendría que irse a su casa. Su mensaje no ha gustado a los bejaranos, ni su forma de hacer política”.

Pacto con VOX

En cuanto a los posibles pactos, Martín explica que se iniciarán negociaciones con aquellos que estén dispuestos a hablar con el Partido Popular, siempre y cuando se respete el proyecto principal que su partido lleva adelante.