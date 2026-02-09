UPL pone a Béjar en el centro de su apuesta política por Salamanca

Béjar se erige como uno de los grandes referentes de la candidatura de Unión del Pueblo Leonés (UPL) por la provincia de Salamanca en las próximas elecciones autonómicas. La formación leonesista presentó en Salamanca una lista con marcado carácter municipalista y rural, en la que la comarca bejarana adquiere un protagonismo destacado.

La candidatura está encabezada por Carlos Javier Salgado, presidente del partido y guadramirense residente en Béjar. Junto a él, el concejal de UPL en El Tejado de Béjar y secretario provincial, Luis García, ocupa el tercer puesto de una lista diseñada para representar a todas las comarcas salmantinas. El número dos corresponde a Ángela Gómez, secretaria comarcal de UPL en Salamanca y alfoz.

Durante la rueda de prensa, Salgado subrayó que el objetivo principal de la formación es “defender los intereses de Salamanca y poner las necesidades de la provincia encima de la mesa”, reivindicando una voz propia en las Cortes autonómicas. En este sentido, insistió en que UPL centra su acción política en el territorio y no en la confrontación partidista, “mirando a Béjar y a cada comarca de la provincia”.

La lista incorpora perfiles vinculados al ámbito municipal y rural, con presencia de representantes de Béjar, Ciudad Rodrigo, Vitigudino y el área de Salamanca, entre otros territorios. Para UPL, esta composición permite identificar mejor los problemas específicos de cada zona y articular propuestas adaptadas a la realidad del medio rural.

Salgado defendió además la necesidad de impulsar políticas para fijar población, mejorar los servicios públicos y proteger el sector primario, aspectos clave para el futuro de Béjar y de la provincia. La formación leonesista confía en aumentar su representación autonómica y reforzar su papel como “alternativa útil” para Salamanca y la Región Leonesa.