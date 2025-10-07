UPL lleva a las Cortes las denuncias sobre el abandono sanitario en Béjar

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha llevado a las Cortes de Castilla y León la grave situación que atraviesan las urgencias del Hospital Virgen del Castañar de Béjar. A través de una batería de preguntas, el grupo parlamentario leonesista insta a la Junta a actuar ante lo que califican como un “abandono palpable” por parte del gobierno autonómico.

Esta acción parlamentaria se produce un día después de que i-bejar.com destapara, con documentos gráficos, el deterioro de las salas de descanso para el personal sanitario, la falta de mantenimiento de las instalaciones y la escasez estructural de médicos/as en las urgencias de tarde y fines de semana.

Dejadez institucional y recortes sanitarios encubiertos

Desde UPL denuncian la falta de sustituciones durante vacaciones o bajas, así como una amortización encubierta de plazas, lo que obliga a los profesionales a cubrir áreas excesivamente amplias. Esta reorganización territorial —afirman— repercute directamente en la atención que recibe la ciudadanía y sobrecarga aún más las urgencias del hospital bejarano.

En su iniciativa parlamentaria, los leonesistas exigen a la Junta la remodelación urgente de las salas de descanso de médicos y enfermeros, la dotación estable de personal para urgencias vespertinas y fines de semana así como la sustitución efectiva en caso de bajas, vacaciones o descansos y la revisión del modelo de agrupación territorial sanitaria, que actualmente perjudica a Béjar.

Reivindicaciones que no cesan

La formación recuerda que ya en verano denunció ante las Cortes las carencias del Centro de Salud María Auxiliadora. En aquel caso, algunas de las deficiencias fueron corregidas tras la intervención parlamentaria, y esperan que ahora ocurra lo mismo con el hospital Virgen del Castañar.

UPL también hace eco del clamor de profesionales sanitarios y vecinos de Béjar, que exigen condiciones dignas y recursos suficientes para que la atención sanitaria no siga deteriorándose.