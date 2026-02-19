Béjar acoge este sábado una jornada de donación de sangre

El Hospital Virgen del Castañar de Béjar acogerá este sábado 21 de febrero una nueva jornada de donación de sangre en la ciudad. La cita tendrá lugar en la sala de formación, situada en la primera planta del centro hospitalario, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

Bajo el lema "Hoy dono sangre, hoy salvo vidas", la campaña anima a los vecinos de Béjar y su comarca a participar en este gesto altruista que resulta esencial para garantizar las reservas de sangre en Castilla y León. La donación es un acto sencillo y seguro que puede marcar la diferencia para pacientes que requieren transfusiones por intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos o urgencias médicas.

Desde la organización recuerdan la importancia de acudir con el DNI y cumplir los requisitos habituales para poder donar. La colaboración ciudadana es clave para mantener el abastecimiento estable en los hospitales de la Comunidad.

Las jornadas periódicas de donación de sangre en Béjar permiten acercar este servicio a la población y facilitan que más personas puedan contribuir sin necesidad de desplazarse fuera de la ciudad.