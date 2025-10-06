Urgencias en Béjar: sin médicos suficientes ni condiciones adecuadas

La atención primaria en Béjar atraviesa una situación crítica. Las urgencias de la tarde —a partir de las 15:00— y las 24 horas durante los fines de semana se enfrentan no solo a la escasez de profesionales, sino también a unas condiciones físicas deplorables en las salas de descanso de médicos/as y enfermeros/as.

Estos espacios, con más de cuatro décadas de antigüedad, llevan décadas sin remodelar. Las malas condiciones evidencian el abandono mantenido por las administraciones provinciales y regionales, que permiten el deterioro visible del entorno sanitario.

Más allá del edificio: un sistema bajo presión

A esta situación se suma la falta permanente de personal, agravada por lo que muchos califican como “amortización encubierta” de puestos médicos. Se critican especialmente:

La no sustitución de vacaciones, bajas o descansos.

La agrupación de localidades en la comarca que obliga a médicos a cubrir amplias zonas, incumpliendo a veces ratios mínimas de atención.

La presión añadida sobre el servicio de urgencias del hospital de Béjar, que ya carga con una demanda excesiva.

Estas carencias estructurales, junto al deterioro de las infraestructuras, empujan al límite a quienes sostienen el sistema sanitario local.

Llamamiento al compromiso institucional

Desde colectivos profesionales y usuarios se exige una respuesta urgente. Las reivindicaciones principales pasan por:

Renovación y mantenimiento de las zonas de descanso y oficinas médicas, con estándares que garanticen higiene, dignidad y funcionalidad.

Dotación estable de personal, con convocatoria de plazas suficientes para cubrir vacaciones, bajas y descansos.

Revisión de la organización territorial sanitaria, para que las ratios de atención en municipios agrupados se ajusten a criterios viables y de justicia.

Supervisión y compromiso institucional, para que las administraciones competentes asuman su responsabilidad en la degradación de la atención primaria.

Quienes ejercen a diario la atención sanitaria primaria sostienen que estas condiciones no solo afectan su bienestar, sino que repercuten directamente en la calidad del servicio que los vecinos y vecinas reciben.