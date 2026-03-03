Béjar acoge una nueva jornada de donación de sangre

Béjar acogerá este miércoles, 4 de marzo, una nueva jornada de donación de sangre en el Hospital Virgen del Castañar. La cita se desarrollará en la Sala de Formación (planta 1), en horario de 16:30 a 20:30 horas. Desde la organización recuerdan la obligatoriedad de acudir con el DNI.

La campaña está organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre, y busca reforzar las reservas para garantizar la atención sanitaria en la provincia y en el conjunto de la comunidad.

Niveles actuales de reservas de sangre

Según los datos actualizados a 3 de marzo de 2026, algunos grupos sanguíneos necesitan donaciones con mayor urgencia. En concreto, se requiere donación "en los próximos días" de los grupos de sangre B+, B-, O-, AB+ y AB-, mientras que del resto de grupos pueden donar de manera habitual.

Cambio en la frecuencia de donación

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha informado además de un cambio en la frecuencia de donación de sangre. Tal y como publicaron en su web el 16 de febrero, se establece un nuevo intervalo recomendado entre donaciones con el objetivo de reforzar la seguridad y la salud de los donantes, así como optimizar las reservas disponibles.

Con esta actualización, los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres veces al año, manteniéndose un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones. Esta diferencia responde a criterios médicos vinculados a los niveles de hierro y hemoglobina.

El objetivo es compatibilizar la protección de la salud de quienes donan de forma periódica con la necesidad de asegurar reservas suficientes en los hospitales.