El bejarano Juan Pellico logra 2 millones de euros para investigar el cáncer

El investigador bejarano Juan Pellico ha sido galardonado con una prestigiosa Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC), dotada con 2 millones de euros, para liderar el proyecto NanoFLOW, una ambiciosa iniciativa que podría revolucionar la forma en que se estudia la metástasis en el cáncer.

El proyecto, que se desarrollará en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), propone crear un "GPS biológico" capaz de rastrear cómo las células tumorales se alimentan y viajan por el organismo. Para ello, utilizará la técnica PEPT (Seguimiento de Partículas por Emisión de Positrones), hasta ahora empleada en ingeniería industrial, pero adaptada ahora al ámbito biomédico.

Pellico explica que este nuevo sistema permitirá observar con precisión el flujo sanguíneo en la microvasculatura tumoral y seguir el movimiento de células cancerígenas hacia otros órganos. "Permitirá estudiar procesos hasta ahora invisibles con las técnicas de imagen convencionales", señala el investigador.

Cómo funcionará NanoFLOW

NanoFLOW se basa en nanopartículas radiactivas con fotones coincidentes que pueden seguirse por el cuerpo humano. Estas partículas, al acoplarse a células tumorales, permiten analizar parámetros como velocidad, turbulencia o viscosidad del flujo sanguíneo en vasos extremadamente pequeños. Esto facilitará evaluar tanto la progresión del cáncer como la eficacia de los tratamientos.

Trayectoria internacional con raíces en Béjar

Juan Pellico, natural de Béjar (Salamanca), es actualmente investigador Ramón y Cajal en el ICMAB. Se doctoró en Química por la Universidad Complutense y ha desarrollado una sólida carrera internacional en centros de prestigio como el CNIC, la Universidad de Oxford y el King’s College London.

El reconocimiento del ERC tiene un especial valor dada su elevada competitividad: solo un 11,2% de las propuestas fueron seleccionadas este año. Este logro no solo supone un hito personal para Pellico, sino también un importante respaldo a la investigación biomédica puntera desde España.