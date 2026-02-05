El PP acusa al Gobierno de Sánchez de abandonar Béjar y la Sierra de Francia

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha denunciado el “abandono sistemático” del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Béjar y la Sierra de Francia, especialmente en materia de infraestructuras, y ha reivindicado las inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en el medio rural.

Durante un encuentro con alcaldes y concejales populares, García Carbayo ha señalado la “diferencia abismal” entre las actuaciones del Ejecutivo autonómico y la falta de compromiso del Gobierno central, poniendo como ejemplo el estado de la Autovía A-66. En este sentido, ha criticado los continuos parcheos y la ausencia de un mantenimiento adecuado, advirtiendo de que la situación supone “un verdadero peligro para los conductores”.

El dirigente popular ha vuelto a reclamar la recuperación del corredor ferroviario Ruta de la Plata, que ha calificado de infraestructura “vital” para el desarrollo de Béjar, la Sierra de Francia y el conjunto del oeste español. A su juicio, el Ejecutivo central se escuda en estudios de viabilidad “para no comprometerse con un proyecto estratégico”, al tiempo que ha censurado el estado de las infraestructuras ferroviarias actuales.

Frente a lo que considera un abandono del Gobierno central, García Carbayo ha puesto en valor las inversiones impulsadas por la Junta de Castilla y León y por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en Béjar y su entorno. Entre ellas, ha destacado los 12 millones de euros destinados a políticas de empleo en los ayuntamientos del partido judicial de Béjar y diversas actuaciones en sanidad, educación, carreteras y servicios sociales.

En este apartado, ha citado inversiones concretas como la nueva sala de radiología del Hospital Virgen del Castañar, con una inversión de 387.000 euros; los 16 millones de euros del nuevo instituto Vía de la Plata de Guijuelo; los 1,3 millones para la carretera SA-220 entre Béjar y Ciudad Rodrigo; o los 2,5 millones para el abastecimiento de agua en Candelario, además de los 16 millones destinados al abastecimiento mancomunado en la Sierra de Francia.

“Son inversiones necesarias, demandadas y que mejoran de verdad la vida de los vecinos”, ha señalado García Carbayo, quien ha agradecido el trabajo de alcaldes y concejales del PP y les ha felicitado por la transformación de sus municipios “con esfuerzo, tesón y el acompañamiento imprescindible del Gobierno autonómico”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha defendido que el Partido Popular es la formación que apuesta “de manera real” por el campo y el mundo rural. Iglesias ha destacado el presupuesto de la institución provincial para 2026, que asciende a 176,1 millones de euros, 13 millones más que el ejercicio anterior, y que ha calificado de histórico por su apuesta por la inversión municipal y los servicios públicos.

Asimismo, ha subrayado programas como los Planes Provinciales y el Plan de Apoyo Municipal, ambos con 30 millones de euros para los próximos dos años, o el Plan de Carreteras, dotado con 50 millones en el mismo periodo. A ello se suma, según ha indicado, una inversión superior a los 42 millones de euros en el área de Bienestar Social.

Para cerrar el acto, Javier Iglesias ha puesto en valor la figura de Alfonso Fernández Mañueco, al que ha definido como sinónimo de estabilidad y buena gestión, asegurando que el Partido Popular seguirá defendiendo con hechos el desarrollo de Béjar, la Sierra de Francia y el conjunto de los municipios de la provincia.