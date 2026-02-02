Conductores denuncian el mal estado de la A‑66 en Béjar

Conductores y usuarios habituales de la autovía A‑66 denuncian el mal estado del firme en el tramo comprendido entre el Puerto de Béjar y Hervás, una vía clave para la conexión entre Salamanca y Extremadura. La calzada presenta un deterioro muy acusado: baches, parches mal resueltos y largos tramos sin marcas viales que incrementan notablemente el riesgo de accidente. La falta de mantenimiento, unida a la peligrosidad del trazado, convierte este tramo en una zona peligrosa de la red viaria.

Los testimonios recogidos por este medio alertan del peligro de circular por esta vía, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. La niebla, la lluvia o las heladas agravan una situación ya de por sí precaria. “Hay zonas en las que no se ven las líneas del arcén ni del centro, y adelantar en esas condiciones es jugarse la vida”, comentan los usuarios.

No se trata del único punto conflictivo en la zona. El tramo entre Béjar y Salamanca también presenta deficiencias similares, aunque en este caso se han aplicado algunas soluciones provisionales en forma de parches, que no han resultado eficaces a medio plazo. La falta de una rehabilitación estructural integral ha hecho que muchos de estos tramos vuelvan a deteriorarse al poco tiempo de ser reparados.

A todo ello se suma el impacto de las últimas borrascas, que han descargado lluvias intensas y nevadas en la zona, deteriorando aún más el estado del firme. El agua ha afectado al drenaje, ha agrandado los baches ya existentes y ha levantado parte del asfalto en zonas más vulnerables.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició el pasado mes de noviembre el proceso para rehabilitar del firme en dos tramos de la A‑66 entre Sorihuela y el límite provincial con Cáceres. La licitación, publicada en el BOE el 19 de diciembre de 2025, contempla una inversión de 14,3 millones de euros para renovar un total de 14 kilómetros de vía.

Las obras afectarán al tramo comprendido entre el punto kilométrico 401,5 y el 413,2 (Sorihuela‑Béjar) y entre el 422,7 y el 425,02 (Puerto de Béjar‑frontera con Cáceres). Entre los trabajos previstos se encuentra el fresado profundo y reposición de capas del firme, la renovación de la señalización horizontal y vertical, la mejora del drenaje con nuevas cunetas y drenes, y la sustitución de juntas de dilatación en estructuras de hormigón.

El plazo de ejecución estimado es de 30 meses, con inicio previsto para mediados de 2026 y finalización hacia finales de 2028, siempre que no se produzcan retrasos en la adjudicación o en la firma del acta de replanteo. La apertura de ofertas económicas está programada para el 12 de marzo de 2026.