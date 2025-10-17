Salida de vía en Sorihuela tras el cruce con un jabalí deja herido leve

A las 04:46 horas de este viernes se ha producido una salida de vía de un turismo en el kilómetro 400 de la A‑66, en el término municipal de Sorihuela, en dirección Salamanca. El accidente ocurrió cuando un jabalí irrumpió en la calzada.

El conductor, un hombre de 41 años, resultó herido leve. El aviso fue recibido por Tráfico de Salamanca y el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (SACYL), que envió una ambulancia de soporte vital básico. Tras recibir atención sanitaria en el lugar, el herido fue trasladado al centro de salud de Guijuelo.

No es la primera vez que se produce un siniestro de características similares en esta zona de la autovía, donde la presencia de fauna salvaje representa un riesgo para la seguridad vial. De hecho, en el tramo afectado ya se han instalado señales luminosas de advertencia de animales salvajes, con el objetivo de que los conductores extremen la precaución al circular por esta vía.

Las autoridades recuerdan la importancia de reducir la velocidad y mantener una conducción atenta, especialmente en horarios nocturnos o con baja visibilidad, momentos en los que es más frecuente la irrupción de animales en la calzada.