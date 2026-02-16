Fallece un varón en el incendio de una vivienda en El Mirón

Un varón de unos 75 años ha fallecido este martes como consecuencia de un incendio declarado en una vivienda situada junto a la iglesia de El Mirón (Ávila), una pequeña localidad situada en el suroeste de la provincia abulense, en la comarca del Valle del Corneja y próxima a municipios como Gallegos de Solmirón y Santa María del Berrocal.

El aviso se recibió en el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2, donde el alertante informó de un incendio en el interior de una casa y de que un hombre de avanzada edad había accedido al inmueble.

Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y, por proximidad, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Asimismo, se movilizó a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que desplazó hasta el lugar un equipo médico del Centro de Salud de Piedrahita y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

Una vez en el lugar de los hechos, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del varón, del que por el momento no han trascendido más datos.

Las circunstancias en las que se originó el incendio están siendo investigadas.