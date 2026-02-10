Detenido tras atacar con una navaja a un policía en Béjar

La Policía Nacional ha detenido a un individuo considerado de extrema peligrosidad tras protagonizar un grave episodio de violencia machista y un ataque directo contra los agentes que acudieron a proteger a la víctima. Los hechos se iniciaron en la madrugada del domingo, cuando una mujer incluida en el sistema VioGén alertó de que su expareja, sobre la que pesaba una orden judicial de alejamiento, intentaba entrar por la fuerza en su domicilio mientras la amenazaba de muerte y exhibía un cuchillo.

A la llegada de los policías, el agresor se abalanzó contra ellos con el arma blanca, intentando apuñalar a uno de los agentes en el costado. La agresión no tuvo consecuencias mortales gracias al chaleco antibalas que portaba el policía, que evitó lesiones en una zona vital. Tras el ataque, el individuo consiguió huir a pie por varias calles de Béjar.

Durante la persecución, el agresor se lanzó por un terraplén en una zona frondosa y de difícil acceso de la bajada de San Albín, arrastrando consigo a uno de los agentes, que resultó herido. Tras estos hechos, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron la Policía Nacional, la Policía Local de Béjar y la Guardia Civil, al tiempo que se activó una protección permanente para la víctima debido al alto riesgo existente.

Finalmente, durante la mañana del lunes 9 de febrero, tras varias horas de vigilancia y seguimiento, se procedió a la detención del individuo en una localidad cercana a El Barco de Ávila, en colaboración con la Guardia Civil de la zona, siendo trasladado a Béjar para la instrucción de diligencias. El detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.