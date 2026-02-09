Accidente en la A-66 cerca de Béjar deja un herido de 46 años

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió a las 23:29 horas un aviso por un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 417 de la A-66, en sentido Salamanca, dentro del término municipal de Cantagallo.

Según la información facilitada al servicio de emergencias, un turismo se salió de la calzada y quedó subido al guardarraíl. Desde el 1-1-2 se dio aviso a la Policía Local de Béjar y a la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron hasta el lugar del suceso.

Una vez en el punto del accidente, la Guardia Civil confirmó que era necesaria asistencia sanitaria para un varón de 46 años, que presentaba un golpe en la cabeza como consecuencia del impacto. Ante esta situación, Emergencias Sanitarias de Castilla y León activó los recursos necesarios para atender al herido en el lugar del accidente.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la evolución del afectado ni sobre las causas que pudieron provocar el siniestro.