Desprendimiento en Béjar, en el cruce de Candelario (DSA‑190)

Un desprendimiento de tierra ha afectado este lunes a la carretera DSA‑190, en el cruce con la N‑630a, que comunica Béjar con Candelario, provocando el corte parcial de la vía y complicaciones en el tráfico. Aunque aún no hay confirmación oficial, las intensas lluvias caídas en los últimos días y durante la pasada noche se perfilan como la causa más probable del suceso.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Policía Local y maquinaria pesada para retirar los restos desprendidos que invaden la calzada y asegurar el tránsito en este tramo clave de acceso al municipio de Candelario.

Alerta AEMET

El Ayuntamiento de Béjar, ante la alerta meteorológica por lluvia y viento emitida por la AEMET, ha ordenado el cierre de los parques municipales como medida de precaución. Esta decisión, ya en vigor, se mantendrá “hasta que las condiciones permitan reabrir con seguridad”.