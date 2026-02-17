Fallece una niña tras caer desde un sexto piso en Salamanca

Una niña de unos seis años ha fallecido en la tarde de este martes tras precipitarse por una ventana de un piso situado en la calle Valencia, en Salamanca, según ha informado el 112 Castilla y León.

El aviso se recibió en la sala de operaciones a las 19:52 horas, alertando de que una persona se había caído desde un inmueble. De inmediato se dio aviso a la Policía Local de Salamanca y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Asimismo, se activó el dispositivo sanitario de Sacyl, que movilizó al equipo médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de San Juan y una UVI móvil. Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor.

Las primeras informaciones apuntan a que se trata de un trágico accidente, aunque serán las investigaciones policiales las que determinen con exactitud las circunstancias de lo ocurrido.