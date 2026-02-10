Una mujer herida tras un aparatoso accidente en la A-66

Un accidente de tráfico se produjo este martes, a las 20:06 horas, en la autovía A-66, en el kilómetro 382, en sentido Salamanca, dentro del término municipal de Pizarral.

El accidente se produjo cuando un turismo se salió de la vía por causas que se investigan. Como consecuencia del siniestro, resultó herida una mujer de 38 años, que se encontraba consciente en el momento de la atención y presentaba una brecha en la cabeza con sangrado.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida y valorar su traslado a un centro sanitario.

El tráfico en la A-66 se vio afectado de forma puntual mientras se atendía el suceso y se realizaban las labores de asistencia y control de la vía.