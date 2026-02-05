AMDEVE expresa su estupor por el veredicto del jurado por el crimen de Béjar

La asociación AMDEVE ha hecho público un comunicado en el que expresa su “profundo estupor” ante el veredicto emitido por el jurado popular en el juicio por el asesinato de Rosario, vecina de Béjar, a la espera de que el juez instructor dicte sentencia.

Desde el colectivo señalan que la calificación de los hechos como homicidio doloso con intención de matar y con agravante de parentesco, sin apreciar las agravantes de alevosía y de género, y teniendo en cuenta los atenuantes de arrebato y confesión, les lleva a realizar una reflexión crítica sobre el tratamiento judicial y social de este tipo de delitos.

AMDEVE advierte de que en la sociedad persiste una grave falta de información y formación en materia de violencia de género, acompañada de la proliferación de bulos y discursos negacionistas que llegan incluso a cuestionar la existencia de esta violencia. Según el comunicado, estas ideas —en ocasiones sostenidas por responsables públicos— resultan especialmente peligrosas porque trasladan a las mujeres que sufren violencia un mensaje desalentador que dificulta la denuncia.

El texto también denuncia la influencia de estereotipos como el amor romántico, la falsa privacidad de las relaciones tóxicas, la normalización de los celos y la culpabilización de las víctimas, factores que, a juicio de la asociación, generan un entramado de prejuicios profundamente arraigado y que acaba contaminando el enjuiciamiento de estos delitos.

Por otro lado, AMDEVE critica el tratamiento informativo realizado por algunos medios de comunicación al considerar que determinadas informaciones suponen una falta de respeto hacia la familia y la propia víctima. En este sentido, censuran titulares que no aportan información relevante sobre el asesinato y que se centran en aspectos personales de la vida de la víctima, sugiriendo interpretaciones que, a su juicio, pueden llegar a justificar el crimen.

El colectivo feminista recuerda el esfuerzo realizado para la aprobación de leyes como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y reclama que se apliquen “sin recortes, sin fisuras y con mano firme”. Asimismo, expresa su deseo de que la sentencia considere los hechos como un asesinato machista, tenga en cuenta la agravante de género y no aprecie una relación de parentesco, sino una relación sentimental que la víctima trataba de romper.