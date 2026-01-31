El jurado popular declara culpable por homicidio doloso al autor del crimen de Béjar

El jurado popular ha declarado culpable de un delito de homicidio doloso al hombre juzgado por la muerte de una mujer ocurrida en Béjar en el verano de 2023. El juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Salamanca y queda ahora pendiente de sentencia por parte del magistrado presidente.

Según el veredicto, el jurado considera acreditado que el acusado actuó con intención de matar, aunque no aprecia la existencia de alevosía ni la agravante de género. Sí se ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de parentesco, al entender que existía una relación de pareja entre el acusado y la víctima en el momento de los hechos.

El jurado tampoco ha considerado probado que el consumo de alcohol u otras sustancias influyera de forma determinante en la conducta del acusado. Entre las circunstancias valoradas figuran la confesión de los hechos y una situación de alteración emocional en el momento del crimen.

Durante el juicio, las partes expusieron posiciones divergentes sobre la calificación penal. La acusación sostuvo que concurrían elementos propios de un asesinato, mientras que la defensa solicitó una condena inferior, alegando la concurrencia de atenuantes.

Una vez emitido el veredicto, corresponde ahora al juez dictar la sentencia, en la que se fijará la pena concreta conforme a la decisión del jurado popular. Frente a dicha resolución cabrán los recursos previstos en la ley.