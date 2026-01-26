Comienza el juicio por el crimen machista de Béjar que costó la vida a Rosario

La Audiencia Provincial de Salamanca acoge desde este lunes el juicio por el asesinato machista ocurrido en Béjar el 30 de agosto de 2023. La acusación solicita 25 años de cárcel para el acusado.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha iniciado este lunes 26 de enero de 2026 el juicio con jurado popular por el crimen machista que conmocionó a Béjar el 30 de agosto de 2023, cuando Rosario, conocida como Charo, fue asesinada por su entonces pareja en el domicilio que ambos compartían en la calle Gredos.

Familiares de la víctima han recibido al acusado entre gritos de “asesino, asesino” y portando camisetas pidiendo Justicia para Charo a su llegada a la sala, donde se celebrarán las sesiones previstas hasta el viernes.

Durante la fase inicial del juicio, la Fiscalía ha defendido ante el jurado que el acusado, que confesó los hechos la madrugada del crimen, estaba en plenas capacidades mentales y físicas cuando golpeó y estranguló a Charo tras golpearla con un cenicero, rechazando que existan pruebas de que el consumo de alcohol o drogas afectara su comportamiento en ese momento.

La Fiscalía solicita 21 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con los agravantes de parentesco y género, además de libertad vigilada al término de la condena e indemnizaciones para los familiares y los cuatro hijos menores de la víctima.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición hasta 25 años de cárcel, rechazando la atenuante de confesión, mientras que la defensa mantiene que los hechos constituyen un homicidio imprudente sin intención deliberada, alegando que el acusado se encontraba bajo los efectos de sustancias.

El crimen de agosto de 2023, que dejó cuatro hijos huérfanos, fue confesado por el agresor en una llamada a la Policía en la que también amenazó con suicidarse desde un viaducto de la A‑66, aunque finalmente fue persuadido y detenido sin consumar esa intención.