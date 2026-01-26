Minuto de silencio en Castilla y León por María Antonia, víctima de violencia machista

La Delegación del Gobierno en Castilla y León y la Subdelegación en Salamanca han guardado un minuto de silencio en memoria de María Antonia, asesinada en Badajoz.

Este lunes, a las 12:00 horas, se han guardado minutos de silencio tanto en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León como en la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, como muestra de repulsa por el asesinato machista de María Antonia, una mujer de 28 años, ocurrido el pasado 28 de septiembre de 2025 en la provincia de Badajoz.

El acto principal ha estado presidido por el delegado del Gobierno y ha contado con la participación de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como personal funcionario y ciudadanía que se han unido al homenaje y condena pública de este crimen.

Se ha emitido una declaración institucional del Ministerio de Igualdad, que denuncia que con este caso ya son 48 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, dejando a 35 menores huérfanos en lo que va de año. Desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, la cifra asciende a 1.347 mujeres asesinadas, y desde 2013, 65 menores también han perdido la vida en crímenes machistas contra sus madres.

Desde las instituciones se ha hecho un llamamiento a la unidad de todas las instituciones y de la sociedad para erradicar esta lacra, recordando que la violencia machista es una manifestación estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres.