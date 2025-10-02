PP y VOX impiden el debate sobre la autonomía de la Región Leonesa

La iniciativa de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para consultar a la ciudadanía de Salamanca, Zamora y León sobre la posibilidad de conformar una comunidad autónoma propia ha sido frenada en seco por PP y VOX en la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Con sus votos en contra y la abstención del PSOE, el órgano parlamentario ha decidido no admitir a trámite la moción presentada por UPL, impidiendo su debate y votación en el pleno autonómico.

La moción, presentada oficialmente esta semana en Salamanca por el presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, pretendía que la Junta hiciese uso de la facultad que le otorga el artículo 27.1.e) del Estatuto de Autonomía para convocar una consulta popular en las tres provincias que conforman la Región Leonesa.

Sin embargo, el argumento esgrimido por PP y VOX para frenar la propuesta ha sido la inexistencia de una legislación complementaria que desarrolle la posibilidad de celebrar consultas populares, pese a estar contempladas en el Estatuto desde 2007. Esta justificación ha sido calificada de "cínica" por el portavoz leonesista en las Cortes, Luis Mariano Santos, quien ha criticado duramente que “no se puede preguntar al pueblo porque se les ha olvidado legislar cómo hacerlo”.

Santos ha denunciado lo que considera un pacto entre PP y VOX para silenciar al leonesismo y evitar que la población pueda expresarse sobre su pertenencia a la actual comunidad autónoma. Además, ha señalado una “doble vara de medir” al permitir que en el mismo pleno se tramite una Proposición No de Ley de VOX sobre la ilegalización de partidos separatistas, iniciativa que —según UPL— tampoco es jurídicamente viable.

Desde la formación leonesista, se lamenta que esta decisión “impida a los ciudadanos de Salamanca, Zamora y León expresar su voluntad sobre formar una comunidad autónoma propia”. Consideran que tras el veto parlamentario “hay miedo al sentimiento leonesista” y a reconocer que en buena parte de la población no existe una identificación real con Castilla y León.

Esta situación se suma a la creciente movilización social en diversos municipios de la Región Leonesa, donde ya se han aprobado mociones a favor de la autonomía propia. La moción bloqueada por la Mesa recogía precisamente este malestar social y la negativa evolución socioeconómica de la región, que ha sufrido una intensa despoblación y envejecimiento desde la creación de la comunidad en 1983.