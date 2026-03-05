UPL celebra este viernes un mitin electoral en Béjar

Unión del Pueblo Leonés (UPL) celebrará este viernes, 6 de marzo, un mitin electoral en el Convento de San Francisco de Béjar a partir de las 19:30 horas. El acto contará con la intervención del cabeza de lista por la provincia de Salamanca y presidente del partido, Carlos Javier Salgado.

Durante el encuentro, el candidato leonesista expondrá las principales líneas del programa electoral de UPL de cara a las próximas elecciones autonómicas. En su intervención, Salgado abordará algunas de las propuestas más relevantes para la provincia de Salamanca y, de forma especial, para Béjar y su comarca.

El acto también servirá para realizar un balance de la actividad política desarrollada por la formación durante la actual legislatura en las Cortes de Castilla y León. En este sentido, el candidato informará sobre las iniciativas impulsadas por UPL y los logros que, según la formación, se han obtenido para la provincia gracias a su acción política.

Desde el partido destacan además el peso que Béjar y su entorno tienen dentro de la candidatura leonesista en Salamanca. La lista está encabezada por Carlos Javier Salgado, residente en la ciudad, y cuenta como número tres con el concejal de El Tejado de Béjar y secretario provincial del partido, Luis García.

El mitin tendrá entrada libre y desde UPL animan a los vecinos de Béjar a asistir al acto para conocer de primera mano las propuestas del partido para la próxima legislatura en las Cortes autonómicas. De este modo, señalan, los ciudadanos podrán valorar la información expuesta antes de emitir su voto en las próximas elecciones autonómicas.