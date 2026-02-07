UPL denuncia el estado "criminal" de la A-66 en el Puerto de Vallejera

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado el estado “criminal” en el que se encuentra el firme de la autovía Ruta de la Plata (A-66) a su paso por el Puerto de Vallejera, un tramo cercano a Béjar que, según la formación leonesista, presenta numerosos socavones y un deterioro que supone un grave riesgo para la circulación. Ante esta situación, UPL exige al Gobierno central una actuación inmediata y una reparación integral, que vaya más allá de los habituales parcheos .

Desde UPL señalan que la falta de mantenimiento adecuado en los últimos años ha provocado que la A-66 entre Salamanca y Béjar se encuentre en un estado “lamentable”, especialmente en el carril derecho. Los leonesistas identifican dos puntos especialmente críticos: el tramo de cruce del río Alhándiga y el Puerto de Vallejera, tanto en sentido Salamanca como en dirección Béjar, donde el firme “está lleno de agujeros” .

La formación recuerda que lleva tiempo alertando del deterioro de esta vía y lamenta la “inacción y falta de compromiso” del Gobierno para cumplir con su obligación de mantener en condiciones adecuadas una autovía de alta capacidad. En este sentido, subrayan la importancia estratégica de la A-66 como eje vertebrador del oeste peninsular, clave para territorios como Béjar, Salamanca, la Región Leonesa y Extremadura .

UPL advierte además de que el mal estado del firme está incrementando el riesgo de accidentes, algunos de ellos registrados en el último año en el Puerto de Vallejera, lo que supone una amenaza directa para la seguridad vial. Por ello, la formación no descarta acudir a la Fiscalía, al considerar que podría existir un abandono de funciones por parte del Ministerio de Transportes, encuadrable en el artículo 385 del Código Penal .

La denuncia de UPL no es la única que se ha producido en los últimos días sobre el estado de la A-66. Hace apenas unos días, conductores habituales de esta autovía ya habían alertado públicamente del deterioro del firme, la presencia de baches y la deficiente señalización en varios tramos cercanos a Béjar, una situación especialmente peligrosa en condiciones de lluvia o niebla.

Cabe recordar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció en diciembre la licitación de obras para rehabilitar varios tramos de la A-66 entre Sorihuela y el límite provincial con Cáceres, con una inversión superior a 14 millones de euros. Las actuaciones previstas incluyen la renovación del firme y de la señalización en unos 14 kilómetros de autovía, con un plazo de ejecución estimado de 30 meses.

Desde UPL insisten en que estas actuaciones deben acelerarse y ejecutarse con soluciones estructurales, ya que consideran inaceptable que una infraestructura clave para Béjar y su comarca continúe presentando un estado que califican de “indigno y peligroso”.