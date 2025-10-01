UPL pide una consulta popular sobre la autonomía de la Región Leonesa

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado este lunes en Salamanca una moción que se debatirá en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, en la que se solicita al presidente de la Junta que impulse una consulta popular en las provincias de Salamanca, Zamora y León para valorar la creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa. La propuesta se acoge al artículo 27.1.e) del Estatuto de Autonomía, que otorga al presidente esta capacidad, y se fundamenta en el derecho reconocido por la Constitución a las regiones españolas a conformarse como comunidades autónomas.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel San Polo, el presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, acompañado por Ángela Gómez Fraile, secretaria comarcal en Salamanca, y otros miembros del partido, ha destacado que “el mapa de España en 1978 ya reconocía a la Región Leonesa como una entidad diferenciada”, integrada por las provincias de León, Zamora y Salamanca.

La formación leonesista considera que estas tres provincias cumplen con los requisitos históricos, culturales y económicos recogidos en el artículo 143 de la Constitución para constituirse en comunidad autónoma, destacando su identidad compartida derivada del antiguo Reino de León, su vertebración en torno a la Ruta de la Plata y unas tradiciones culturales comunes.

Salgado ha lamentado que la integración de la Región Leonesa en la actual comunidad de Castilla y León se hiciera “sin consultar directamente a la ciudadanía” y que este proceso ha provocado una “invisibilización” de lo leonés, convirtiéndolo en un mero añadido en el nombre de la autonomía.

Desde UPL insisten en que la Región Leonesa arrastra una de las peores trayectorias socioeconómicas desde la creación de la comunidad autónoma en 1983. Según sus datos, Salamanca, Zamora y León concentran el 90% de la pérdida de población en Castilla y León desde entonces, con tasas alarmantes de envejecimiento, despoblación y emigración. Más de 600.000 personas originarias de estas provincias residen hoy fuera de la región.

Ante esta realidad, el partido leonesista reclama que la voz del pueblo sea escuchada de forma explícita. Por ello, solicita que se celebre una consulta popular que permita a los ciudadanos de Salamanca, Zamora y León decidir si desean conformar una comunidad autónoma propia dentro del marco constitucional y de la unidad de España.

La moción será debatida y votada en el próximo pleno de las Cortes autonómicas. UPL confía en que, si se aprueba y la ciudadanía respalda la propuesta, se inicie el proceso de reforma estatutaria necesario para materializar la autonomía de la Región Leonesa.