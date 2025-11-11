La DGT refuerza el control del transporte escolar en Castilla y León

Durante esta semana, del 11 al 14 de noviembre, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia del transporte escolar en toda Castilla y León, incluidas las rutas que afectan a Béjar y su comarca. El objetivo principal es garantizar la seguridad de los menores en sus desplazamientos diarios al centro educativo, reduciendo riesgos y previniendo siniestros.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de los municipios participantes supervisarán que los autobuses escolares respeten los límites de velocidad, que los conductores no usen el teléfono móvil y que no se pongan al volante bajo los efectos del alcohol o drogas. Además, se verificarán las condiciones técnicas de los vehículos, las autorizaciones y la documentación obligatoria, así como los requisitos específicos de los conductores.

Especial atención recibirá el uso del cinturón de seguridad, obligatorio en los autobuses que lo tienen instalado. Según la guía de la DGT “Al cole siempre seguros”, el 90% de los accidentes con menores en transporte escolar ocurren durante el ascenso o descenso del vehículo, muchas veces por distracciones. El uso adecuado del cinturón es clave para evitar lesiones graves.

En la última campaña de enero, se controlaron 379 autobuses escolares en Castilla y León, de los cuales 95 fueron sancionados, la mayoría por irregularidades administrativas como la falta de autorización o seguro obligatorio. Además, un conductor dio positivo en alcohol.

Desde la DGT recuerdan a las familias la importancia de inculcar hábitos seguros en los trayectos escolares y agradecen la colaboración de los 28 municipios de la comunidad que participan activamente en esta campaña.