Béjar acoge el Campeonato de Castilla y León XCO BTT Escuelas

Béjar celebrará el 8 de marzo el Campeonato de Castilla y León XCO BTT Escuelas, una cita que reunirá a jóvenes ciclistas y reforzará el deporte base en la ciudad.

Cartel del Campeonato de Castilla y León XCO BTT Ciudad de Béjar que se celebra el 8 de marzo en el circuito de los Pinos de Montemario
Campeonato de Castilla y León XCO BTT Ciudad de Béjar, que se disputará el 8 de marzo en el circuito de los Pinos
F. Blázquez

La ciudad de Béjar acogerá el próximo 8 de marzo, a partir de las 12:00 horas, el Campeonato de Castilla y León XCO BTT Escuelas – Ciudad de Béjar, una prueba que reunirá a jóvenes ciclistas de toda la comunidad autónoma en una jornada dedicada al deporte base y al ciclismo de montaña.

La competición tendrá como punto de salida la calle Eras, en la zona de Palomares de Béjar, y se desarrollará en el Circuito de los Pinos – Monte Mario, un entorno natural especialmente adecuado para la práctica del BTT y que ya se ha consolidado como un escenario destacado para este tipo de pruebas.

El evento está organizado por el Club Deportivo Moisés Dueñas y su Escuela Ciclista, entidades que continúan desarrollando una importante labor en la promoción del ciclismo entre los más jóvenes. Su trabajo formativo permite que cada vez más niños y niñas se acerquen a este deporte y participen en competiciones oficiales dentro del calendario autonómico.

El campeonato contará con ciclistas de diferentes categorías de escuelas, que competirán en recorridos adaptados a cada edad, mostrando el talento y la ilusión de las jóvenes promesas del ciclismo de montaña en Castilla y León. Además, el trazado del circuito permitirá que el público siga la carrera desde distintos puntos, facilitando el seguimiento de la evolución de los corredores durante la prueba.

