El Desafío Fuenterrico 2026 abre inscripciones con novedades

El Desafío Fuenterrico 2026 abre inscripciones el 1 de febrero e incorpora una novedad destacada: una carrera infantil BTT, reforzando su carácter familiar.

F. Blázquez

El Desafío Fuenterrico celebrará el 16 de mayo su sexta edición y lo hará con importantes novedades. Desde el 1 de febrero hasta el 12 de abril, o hasta agotar plazas, estará abierto el periodo de inscripciones para esta cita deportiva que une ciclismo, trail running y actividades familiares en pleno corazón del Valle del Sangusín.

Con salida y meta en Fuentes de Béjar, la edición 2026 consolida su carácter multidisciplinar al incluir una marcha infantil en bicicleta de montaña, dirigida a niños y niñas de entre 7 y 13 años. Esta prueba se disputará en la tarde del sábado sobre un circuito de 700 metros y tendrá un coste simbólico de 5 euros, siendo gratuita para hijos de corredores y voluntarios.

Además, se mantienen las tradicionales pruebas de BTT y E-BIKE, con dos recorridos: una marcha corta de 35 km y otra larga de 61 km, ambas atravesando paisajes de gran belleza por municipios como Nava de Béjar, Guijo de Ávila, Medinilla, Sorihuela y Ledrada. Las clasificaciones reconocerán a los mejores corredores en varias categorías, además de premiar al mejor equipo.

El trail running también tendrá un papel destacado, con una prueba de 17 kilómetros y dificultad técnica media-baja, que partirá a las 9:15 horas del sábado. La subida a Los Hermanitos y el paso por la Vía Verde entre Ledrada y Fuentes de Béjar serán algunos de sus principales atractivos.

El evento se completa con una zona de ocio en la Huerta de las Monjas, con juegos infantiles, chiringuito y comida gratuita para participantes y voluntarios. También se abrirá el plazo para colaborar como voluntario, una figura esencial para el desarrollo del evento.

Las inscripciones, tanto para corredores como para voluntarios, se pueden formalizar a través de la web oficial www.desafiofuenterrico.com. Todos los inscritos disfrutarán de amplios servicios como cronometraje, seguro, medalla, comida, fotos, fisioterapia y limpieza de bicis.

