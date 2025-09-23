Béjar vive un intenso fin de semana deportivo con ciclismo y trail

El deporte será el gran protagonista en Béjar los días 27 y 28 de septiembre, con la celebración de dos eventos consolidados: el Critérium Moisés Dueñas y la Ruta Vetona, que atraerán a cientos de deportistas de distintas comunidades autónomas. El Ayuntamiento ha preparado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el buen desarrollo de ambas pruebas, que comparten parte de su logística.

Critérium Moisés Dueñas: cantera ciclista en acción

El sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas tendrá lugar una nueva edición del Critérium Moisés Dueñas, una cita ya tradicional en Béjar. Este evento ciclista, dirigido a niños y niñas de entre 5 y 14 años, reúne a jóvenes promesas divididas en las categorías promesas, principiantes, alevines e infantiles.

Este año podrán participar tanto ciclistas federados como no federados, estos últimos mediante licencia de un día, ampliando así el abanico de participantes.

La prueba partirá de la Plaza de Santa Teresa y recorrerá varias calles emblemáticas del centro de Béjar, con dos recorridos distintos según la categoría:

Recorrido largo: Plaza de Santa Teresa, Av. Fernando Ballesteros, Madre Matilde, Travesía de la Cruz, Merinas, Gerona, Cañones, Libertad, Plaza de España, Zúñiga Rodríguez y meta en Plaza de España.

Recorrido corto: Variante reducida que evita algunas calles, reservada para los más pequeños.

Se espera la participación de cerca de 120 corredores procedentes de Castilla y León, Madrid y Extremadura.

Ruta Vetona 2025: resistencia y montaña

En paralelo al Critérium, Béjar acoge también la Ruta Vetona 2025, una cita imprescindible para los amantes del trail y el ciclismo de montaña.

El evento se desarrollará entre el sábado y el domingo, con varias modalidades adaptadas a diferentes niveles de exigencia.

Sábado 27 de septiembre:

XII Ruta Vetona (trail de resistencia): 96 kilómetros.

XII Ruta Vetona MTB: 93 kilómetros.

V Mini Vetona MTB: 48 kilómetros.

Domingo 28 de septiembre:

X Maratón Vetón: 42 kilómetros.

V Mini Vetona Trail: 13 kilómetros.

Como novedad destacada, esta será la primera vez que la prueba de BTT puntúe para el Campeonato de Castilla y León en esta disciplina. Además, el Trail Vetón coincidirá con la celebración del Trail Corral del Diablo, con una clasificación conjunta entre ambas pruebas.

Homenaje a "Mati"

El domingo también se rendirá homenaje al deportista conocido como “Mati”, recientemente fallecido y que había participado en todas las ediciones anteriores de la Ruta Vetona. El acto tendrá lugar antes del inicio de las pruebas del domingo.

Dispositivo de seguridad y coordinación

El edil de Deportes, Luis Hernández, anunció que efectivos de Protección Civil de Hervás, Jerte y Aranda de Duero se desplazarán hasta Béjar para reforzar la seguridad del evento, junto a Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y voluntarios.

En una reunión celebrada en el Ayuntamiento con todos los cuerpos implicados se concretaron los últimos detalles del operativo, en una muestra de colaboración institucional para garantizar el buen desarrollo del fin de semana deportivo.

Mirando ya a la Vetona 2026

El Ayuntamiento ha destacado que la reciente licitación del evento permitirá comenzar a trabajar con antelación en la Ruta Vetona 2026, cuya fecha será anunciada al término de la presente edición, consolidando a Béjar como una referencia del deporte de montaña y de base.