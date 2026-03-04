Béjar entra en la Comisión de Deportes de la FEMP

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado la incorporación de su alcalde, Antonio Cámara López, como vocal de la Comisión de Deportes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La designación se produjo durante la reunión de la Junta de Gobierno de la entidad celebrada el pasado 24 de febrero.

Con este nombramiento, Béjar pasa a tener representación directa en uno de los órganos de trabajo de la FEMP dedicado al impulso de las políticas deportivas en el ámbito municipal. Desde el consistorio se considera que esta presencia supone un paso estratégico para la ciudad, ya que abre nuevas vías de interlocución y colaboración con otras administraciones y organismos vinculados al deporte.

La participación en esta comisión permitirá que Béjar pueda contribuir a la elaboración de propuestas y decisiones relacionadas con el desarrollo del deporte local en toda España. En un momento en el que la FEMP impulsa iniciativas para fomentar la actividad física, los valores olímpicos y los hábitos de vida saludables, la presencia del municipio textil en este foro puede facilitar el acceso a proyectos y programas de ámbito estatal.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta incorporación también puede traducirse en nuevas oportunidades para la ciudad, tanto en términos de recursos como de visibilidad institucional. Asimismo, permitirá reforzar la colaboración con otras administraciones y entidades deportivas, con el objetivo de impulsar eventos, mejorar el acceso a instalaciones y seguir promoviendo la práctica deportiva entre la ciudadanía.

El equipo de gobierno municipal valora este nombramiento como un reconocimiento al trabajo desarrollado en materia deportiva y como una oportunidad para fortalecer el tejido deportivo y social de Béjar y su entorno en los próximos años.