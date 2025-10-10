Los trabajos en el parque canino de Los Pinos avanzan a buen ritmo

Pocas horas después del anuncio oficial del cierre temporal del parque canino de Los Pinos, el Ayuntamiento de Béjar ha iniciado las labores de mejora y mantenimiento en la zona. El objetivo de esta actuación es adecentar el espacio, que presentaba signos evidentes de abandono, y restablecer unas condiciones adecuadas para su uso.

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha compartido en redes sociales imágenes de los primeros trabajos, destacando la rapidez con la que se están llevando a cabo las tareas por parte del personal municipal. Según sus palabras, el recinto está siendo “saneado en tiempo récord”.

El parque canino de Los Pinos se inauguró en marzo de 2019 con una inversión de 10.000 euros. Cuenta con un circuito agility compuesto por varios elementos y una sección de monte destinada a que los perros puedan correr con libertad.

Por el momento, el pipicán permanecerá cerrado hasta la finalización de las actuaciones, aunque no se ha comunicado una fecha concreta de reapertura. Desde el consistorio se confía en que los trabajos se desarrollen con agilidad para devolver a los usuarios el acceso al parque lo antes posible.