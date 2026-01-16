El alcalde de Béjar responde con dureza a la Cámara de Comercio por el proyecto de camping

El regidor rechaza las críticas sobre el proyecto en La Cerrallana y acusa a la Cámara de comercio de falta de rigor, mientras defiende la reorientación de fondos hacia necesidades básicas de la ciudad.

El alcalde de Béjar ha salido al paso de las duras críticas lanzadas por la Cámara de Comercio local en relación con el proyecto de camping-glamping en La Cerrallana, calificando sus declaraciones como "injustas, irresponsables y carentes del más mínimo rigor técnico y económico".

La respuesta del regidor llega tras la publicación de un comunica de la Cámara en los que se lamentaba la decisión del Ayuntamiento de no avanzar en el desarrollo del camping, una infraestructura que, según la entidad cameral, supondría una “oportunidad estratégica” para dinamizar la economía local, crear empleo y ampliar la oferta turística de Béjar. Además, la Cámara aseguraba haber presentado un informe técnico y económico con datos concretos sobre el impacto del proyecto.

Sin embargo, el alcalde niega la existencia de ese respaldo técnico y denuncia que el documento recibido carecía de estimaciones contrastables y de los requisitos mínimos exigibles para una inversión pública de tal envergadura. “No vamos a tomar decisiones con el dinero de todos sin estudios rigurosos”, ha afirmado con contundencia.

El Ayuntamiento ha reorientado una partida de 150.000 euros —procedente de la Junta de Castilla y León y originalmente prevista para el asfaltado de accesos en la zona de La Cerrallana— hacia actuaciones prioritarias en la ciudad. Entre ellas, se incluyen la reparación de la deficiente red de abastecimiento de agua y la sustitución de infraestructuras de saneamiento en mal estado.

El alcalde ha querido dejar claro que el proyecto no ha sido descartado, pero que “asfaltar sin proyecto técnico, sin viabilidad económica ni garantías de retorno sería tirar el dinero”, algo que, según ha declarado, este equipo de gobierno no está dispuesto a hacer.

Asimismo, ha subrayado que no cederán ante “presiones ni campañas de desgaste basadas en titulares” y ha reiterado su compromiso con el interés general. “Gobernar es ejercer con responsabilidad, con rigor y con respeto por el dinero público”, ha sentenciado.

Por último, el Ayuntamiento se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier propuesta que cuente con el respaldo técnico necesario y suponga un beneficio real para Béjar y sus vecinos, siempre que se presenten datos objetivos y un análisis económico serio.