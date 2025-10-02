Miguel Heras se incorpora nuevamente al Ayuntamiento de Béjar

El reconocido atleta bejarano Miguel Heras ha tomado posesión este miércoles como funcionario eventual del Ayuntamiento de Béjar. En un acto celebrado en dependencias municipales, Heras prometió lealtad al Rey y cumplir con la Constitución Española ante el secretario del Consistorio y el alcalde, Antonio Cámara.

Esta incorporación tiene como objetivo reforzar el equipo técnico del gobierno municipal en áreas clave como el desarrollo del Plan de Fomento y la dinamización del deporte de montaña, una de las señas de identidad del territorio bejarano.

La relación de Miguel Heras con el Ayuntamiento no es nueva. Ya desempeñó funciones de asesoramiento durante una anterior etapa del gobierno municipal, participando en proyectos como el Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento vinculado a La Covatilla. Dicha colaboración concluyó en junio de 2023 tras el cambio de gobierno local, con la llegada del Partido Popular a la Alcaldía.

Con su regreso al Ayuntamiento, Heras retoma su implicación institucional en el desarrollo estratégico de Béjar, aportando su experiencia como deportista de élite y su conocimiento del entorno natural y deportivo de la ciudad.

Desde el Consistorio se subraya que esta incorporación responde al compromiso de seguir impulsando políticas que generen oportunidades para Béjar, apostando por el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y la proyección exterior de la ciudad a través del deporte y el turismo activo.

El nuevo equipo de trabajo ya ha comenzado a coordinarse para avanzar en el Plan de Fomento de Béjar..