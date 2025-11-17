Miguel Heras y Beatriz Parrón competirán en la final mundial del circuito World Trail Majors

Los atletas Miguel Heras y Beatriz Parrón, miembros del Club 2007 Trail y del equipo Joma Trail, viajarán la próxima semana a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) para participar en la RMB Ultra-Trail Cape Town, última prueba del prestigioso circuito internacional World Trail Majors, que reúne a la élite mundial del trail running.

La cita sudafricana, que se celebra en los espectaculares parajes naturales de Table Mountain, pone el broche final a una temporada de alto nivel en la que los mejores corredores del planeta medirán sus fuerzas en un recorrido técnico y exigente.

Miguel Heras, natural de Béjar, afronta esta nueva competición internacional como uno de los grandes referentes del trail español, con una trayectoria que lo mantiene entre los corredores más respetados del panorama mundial.

Beatriz Parrón, procedente de Barco de Ávila y también integrante del Club 2007 Trail, llega a Ciudad del Cabo en un excelente momento deportivo. Actualmente ocupa la sexta posición en el ranking global del circuito World Trail Majors, consolidando así una temporada brillante y una proyección ascendente en el panorama internacional femenino.

La participación de ambos deportistas supone un motivo de orgullo para Béjar y toda la comarca, que una vez más ve a sus atletas compiten al más alto nivel y representar a la región en una de las pruebas más importantes del calendario mundial de trail running.

Desde el Club 2007 Trail y el equipo Joma Trail se destaca la importancia de este logro para el deporte local y se anima a los aficionados a seguir de cerca la participación de Miguel y Beatriz en esta emocionante cita internacional.