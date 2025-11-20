El Ayuntamiento de Béjar confirma la investigación por una posible filtración de datos

El Ayuntamiento de Béjar ha emitido hace unos minutos una nota de prensa oficial en la que confirma haber tenido conocimiento, en la mañana del 19 de noviembre, de una posible intrusión en sus sistemas informáticos tras la difusión de una publicación en la red social X. En dicho mensaje, una identidad —presuntamente el hacker conocido como “ballistic”— aseguraba tener en su poder ficheros de datos personales extraídos del entorno digital del Consistorio.

En respuesta inmediata, según recoge el comunicado, el área de tecnologías del Ayuntamiento activó los protocolos establecidos y comenzó a colaborar de forma directa con el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado, para esclarecer el alcance de una posible obtención ilícita de información. Además, el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, se encuentra en coordinación permanente con el Grupo de Inteligencia Criminal de la Guardia Civil, que ha asumido la investigación del caso.

Esta nota confirma así que el Ayuntamiento considera verosímil la posibilidad de un ataque, aunque sin entrar en detalles sobre el tipo de información comprometida ni si se ha confirmado el acceso a datos policiales, como había denunciado públicamente el presunto hacker en foros especializados de la dark web. Tal y como informó este mismo miércoles i-bejar.com, la identidad conocida como “ballistic” publicó en un foro de la internet profunda un mensaje con el logo del Ayuntamiento de Béjar, en el que anunciaba haber accedido y filtrado documentos internos, así como una base de datos con registros policiales.

El equipo de gobierno, encabezado por Cámara, ha recalcado su compromiso con la mejora de la seguridad informática municipal, una línea de trabajo que, según indican en la nota, ya venía desarrollándose durante la pasada legislatura.