Ciberataque al Ayuntamiento de Béjar: un hacker reivindica el acceso a datos municipales y policiales

El Ayuntamiento de Béjar podría haber sido víctima de un ciberataque que habría comprometido información interna y sensible de sus sistemas. Según publica eldiario.es, un hacker que actúa bajo el seudónimo de “ballistic” ha reivindicado el acceso a servidores vinculados al Consistorio mediante la explotación de una vulnerabilidad en un servidor de terceros relacionado con el ayuntamiento. El atacante afirma haber conseguido documentos administrativos y tener acceso temporal a una base de datos policial.

La información ha sido replicada en medios especializados y redes sociales, donde se ha viralizado la alerta de la brecha de seguridad. En la red X (anteriormente Twitter), varios perfiles dedicados al seguimiento de filtraciones en la dark web han difundido la presunta intrusión. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Béjar no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme ni desmienta lo sucedido.

🚨🇪🇸 Claimed Data Breach of Ayuntamiento de Béjar pic.twitter.com/r3rZadDBt4 — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) November 18, 2025

Filtración de datos del Ayuntamiento de Béjar en Darknet @aytobejar pic.twitter.com/ovXQ55zs3S — mmadrigal (@SoyMmadrigal) November 19, 2025

El contexto de ciberseguridad en las administraciones locales españolas, y en particular en Castilla y León, lleva tiempo siendo motivo de preocupación. En 2021, el Consejo de Cuentas de Castilla y León incluyó al Ayuntamiento de Béjar en su informe de seguimiento sobre la seguridad informática, lo que ya evidenciaba la necesidad de mejorar las medidas de protección digital en el municipio. Dicho informe, disponible en su portal de transparencia, formaba parte de una evaluación más amplia sobre el estado de la ciberseguridad en las entidades locales de la comunidad autónoma.

Ese mismo año, el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), adscrito al CNI, publicó el “Prontuario de ciberseguridad para entidades locales”, donde se alertaba del alto número de vulnerabilidades detectadas y la escasa preparación de muchos ayuntamientos frente a amenazas digitales. El informe señalaba que más del 50 % de las vulnerabilidades documentadas en 2021 presentaban una peligrosidad crítica o alta. Béjar no ha sido ajena a estas advertencias, aunque hasta la fecha no se había registrado un incidente de este alcance.

La noticia de este presunto ciberataque plantea interrogantes sobre la gestión digital de las administraciónes locales, la dependencia de proveedores externos para la infraestructura tecnológica, y el nivel de protección de los datos de los ciudadanos. De confirmarse la filtración, sería necesario aclarar qué tipo de información ha sido comprometida, si afecta a datos personales de vecinos o empleados municipales.